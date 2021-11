(Agenzia Vista) Londra, 05 novembre 2021 "Non possiamo risolvere una crisi con gli stessi metodi che l'hanno provocata, non è un segreto che la Cop26 è un fallimento", così Greta Thunberg durante una manifestazione a Glasgow, dove si svolge la Cop26. / Facebook Extinction Rebellion in Mid Cornwall Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 08:27

