Green pass, Lamorgese: "Direttiva in arrivo, manifestare sì ma con regole"

(Agenzia Vista) Parma, 10 novembre 2021 "Sto per emanare una direttiva che tiene conto, che riconosce il diritto alla manifestazione ma secondo regole ben precise. Anche su questo abbiamo lavorato insieme ai sindaci, perché anche dal punto di vista sanitario, l'autorità è il sindaco ed ecco perché io ritengo che, in seno ai comitati di ordine e sicurezza pubblica, si deve fare sintesi di tutte le problematiche del territorio, tenendo conto dei singoli aspetti e delle competenze di ciascuno. Si parlerà del bilanciamento dei diritti: il diritto alla manifestazione ma anche il diritto al lavoro, allo studio e alla salute". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell'Assemblea dell'Anci, a Parma, rispondendo a una domanda sulla stretta alle manifestazioni No Green Pass. Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 14:01

