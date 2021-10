No Green pass, la protesta a Genova: «Costretti a una terapia medica per lavorare»

(LaPresse) Qualche attimo di tensione fuori dal terminal Psa di Genova Pra' venerdì mattina tra i partecipanti al presidio fuori dal varco portuale e alcuni autotrasportatori, rimasti bloccati senza poter entrare in porto dalla protesta contro l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro. L'accesso è stato bloccato per alcuni minuti poi la situazione è rientrata e i mezzi pesanti hanno ricominciato ad accedere. L'operatività a ponente, pur rallentata, sta proseguendo. "Non è giusto che per lavorare siamo costretti a una terapia medica", spiegano i manifestanti. "Chi è vaccinato potrebbe contagiare chi ha fatto un tampone ed è sicuramente negativo", aggiunge un altro lavoratore in protesta.

