Grande Fratello, la sorella di Perla sbotta sui social contro Greta: le accuse all'ex di Mirko

Da quando Perla Vatiero è entrata nella casa del Grande Fratello, in molti hanno visto il suo avvicinamento sempre più grande a Mirko Brunetti, suo ex fidanzato che l'aveva lasciata per Greta Rossetti durante l'ultima edizione di Temptation Island.





'No, non gliela do più', Perla 'punisce' Mirko: la frase nasconde qualcosa di molto bollente. Cosa le ha detto davanti a Fiordaliso

Si riapre la questione: ecco le nuove accuse

Fin qui è storia conosciuta, se non fosse che le ultime parole di Greta e poi quelle della sorella di Perla hanno scatenato tutta una nuova serie di accuse e recriminazioni sulla questione. Ma cosa starà mai succedendo? E come tutto questo sconvolgerà il rapporto tra i Perletti?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 14:08

