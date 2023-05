Isola dei famosi, due naufraghi scatenano l'ira dei fan: «Raccomandati», cosa è successo

Iniziano ad insorgere le proteste dei telespettatori dell'Isola dei Famosi, il celebre reality show trasmesso da Mediaset e condotto da Ilary Blasi. A destare le critiche dei fan sono stati due naufraghi, che sono stati accusati di essere stati 'raccomandati' dalla produzione del programma nella loro partecipazione alla competizione. La domanda che sorge spontanea è: di chi si tratta?

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria bacchetta Nathaly Caldonazzo: «Troppo rancore». Lei risponde: «Me lo hanno detto gli autori»

Isola dei Famosi, Helena Prestes: «Come sta Berlusconi?». La domanda durante le nomination sorprende tutti: gelo in studio

In che modo sarebbero stati favoriti rispetto agli altri concorrenti? La curiosità cresce e sono in tanti che si chiedono quale sia la verità dietro queste voci di corridoio. Andiamo quindi ad analizzare gli avvenimenti dell'ultima puntata del reality. Solo in questo modo possiamo scoprire insieme se ci sia un fondamento alle accuse o se si tratti di una semplice voce infondata, basata sulle semplici sensazioni dei fan del reality condotto da Ilary Blasi.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress, Shutterstock; music by Korben MkDB



LEGGI ANCHE:-- Papi rovina quel momento a Ilary Blasi durante la puntata: ci saranno conseguenze? Cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA