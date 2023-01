Gf Vip, Alberto De Pisis furioso con Oriana Marzoli e Luca Onestini

Nella casa del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis si è arrabbiato con Luca Onestini e Oriana Marzoli, che si sono messi a scherzare nella camera da letto arrivando a urtare il gieffino. Ma cosa è successo?

Gf Vip, Antonella Fiordelisi offesa da un passante fuori dalla casa: Edoardo Donnamaria reagisce così

Alberto De Pisis, paura nella notte al Gf Vip: «Potevo morire, voi siete pazzi». Cosa è successo

Riccardo Fogli, a Verissimo l'eliminazione al Gf Vip: «Essere accusato di blasfemia è al limite del ridicolo»

Le urla nella notte

«Ragazzi non nel mio letto! Io non so voi da che paese venite ma se mi tagliate con il bicchiere la gamba vi giuro che mi arrabbio... Non mi piacciono questi giochi, vi potete spostare?! Sto dormendo e con il bicchiere non vieni qui, fallo fuori!», ha urlato Alberto.

«Loro due irrispettosi verso chi voleva dormire. Capisco che non sono in una rsa ma all’una qualcuno può anche aver voglia di riposare», ha scritto un utente su Twitter.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Alberto e il consiglio ad Oriana su Onestini: 'Meglio una bella amicizia che ... '

C'è Posta per Te, Stefano e Valentina «sono tornati insieme e aspettano il quarto figlio»: la rivelazione choc https://t.co/DhUernbv4o — Leggo (@leggoit) January 9, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA