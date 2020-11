Anna Falchi festeggia così la vittoria della Lazio: la foto fa girare la testa a tutti

Anna Falchi torna a infiammare Instagram con una foto che sta facendo impazzire i fan. La bella attrice, dopo la vittoria della Lazio martedì sera in Champions League contro lo Zenit, ha pubblicato una immagine piuttosto piccante. Eccola apparire con indosso la maglia della squadra del cuore mentre mostra con orgoglio gli autografi dei calciatori impressi sul retro. Ma gli occhi degli utenti sono attratti da un particolare piuttosto sexy: Anna ha il fondoschiena scoperto! I fan sono impazziti di fronte a questo sensualissimo scatto e non sono mancati i commenti di apprezzamento. Foto: Kikapress - Music: «Funday» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 11:49

