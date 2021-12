Gomorra, la clip dall'episodio 10: Genny e Ciro

La partita giunge al termine. Genny ormai è con le spalle al muro ed è disposto a fare qualunque cosa purché Ciro garantisca per l’incolumità di Azzurra e Pietro. Ma Ciro non fa promesse e Nunzia, fuori programma, prende Azzurra a garanzia e le cose si complicano. Per riavere Pietrino, Genny non può far altro che partire con Ciro per un ultimo viaggio catartico, verso una meta finale crocevia di destini presenti e passati.

