Gli anziani usano troppi farmaci: questi sono i rischi che corrono

La linea che separa uso e abuso è sempre molto sottile, e l’ultimo rapporto Aifa sull’assunzione dei farmaci da parte degli anziani pare confermarlo. L’Agenzia Italiana del Farmaco, infatti, ha rilevato come durante la terza età spesso si assuma un quantitativo di medicinali oltre il necessario. E come si suole dire il troppo stroppia. Assumere troppe molecole e principi attivi diversi tra loro, infatti, potrebbe arrecare più problemi che benefici alla salute dell’anziano. Da qui, la necessità di alcune indicazioni che le due istituzioni hanno diffuso nel documento ‘L’uso dei farmaci nella popolazione anziana in Italia’. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 12:14

