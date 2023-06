Giulia Tramontano, il presidio a Napoli per la 29enne incinta uccisa dal compagno Impagnatiello

Le immagini del presidio che si è svolto a Napoli dopo il femminicidio di Giulia Tramontano, 29enne uccisa dal compagno a Senago, nel milanese. Molte donne si sono ritrovate davanti a Palazzo Giusso, nel centro storico della città.

Le indagini

Giulia sapeva di esser stata tradita «già a gennaio»: per questo «voleva cambiare casa» e aveva anche pensato di abortire. Mentre le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, la giovane al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago una settimana fa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, vanno avanti per capire se l'uomo sia stato aiutato o meno a nascondere il cadavere e per cercare di dimostrare la premeditazione, al momento esclusa dal giudice per le indagini preliminari, dalle testimonianze emergono nuovi particolari sulla vicenda e su una relazione dall'inizio difficile. A raccontarlo a inquirenti e investigatori è stata Chiara, la sorella di Giulia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA