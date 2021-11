Giornata mondiale della gentilezza, i benefici poco conosciuti e scientificamente provati

LOLNEWS.IT - Tra il ‘single day’ e il ‘black friday’, in mezzo troviamo una ricorrenza che spesso dimentichiamo: il 13 novembre si festeggia la Giornata mondiale della gentilezza. Mai come in questo difficile periodo storico abbiamo bisogno di essere uniti nel segno del rispetto e dell’equità, tuttavia le buone maniere miste all’empatia e all’altruismo sono considerati atteggiamenti da deboli e per questo spesso sottovalutati. Ci viene in aiuto la scienza per ribadire che invece essere gentili comporta numerosi vantaggi che coinvolgono corpo e mente, ma anche la sfera lavorativa, il successo personale e la buona salute. Ecco tutti i benefici che ci fanno guadagnare in salute (e non solo!) - Foto: Shutterstock - Music: "Memories" from Bensound.com

