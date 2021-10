Ghostbusters: Legacy parla il cast: « Questo film è come aprire una scatola di ricordi di famiglia»

Presentato in anteprima europea, come apertura XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Ghostbusters: Legacy riporta sul grande schermo gli Acchiappafantasmi, con delicatezza e nostalgia a quasi 40 anni dal loro successo globale su grande schermo. Nostalgia ma anche nuove storie e personaggi, che arricchiscono un immaginario collettivo tanto amato. Il film è diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman (qui in veste di produttore), il regista del Ghostbusters del 1984 e del secondo capitolo della saga. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Nel cast Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts. Il film arriverà al cinema dal 18 novembre distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 09:00

