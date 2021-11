Ghali insulta Salvini: una maglia della Tunisia per il leader della Lega, la pace sancita da Le Iene

(LaPresse) Pace fatta tra Ghali e Matteo Salvini. Il leader della Lega ha accettato il regalo che un inviato de Le Iene gli ha portato, da parte del rapper che lo aveva insultato allo stadio durante il derby di Milano. Il numero uno del Carroccio, a Catanzaro per impegni di partito, ha indossato la maglia della nazionale tunisina autografata dal cantante, il quale, davanti a una troupe della trasmissione di Italia 1, aveva fatto una sorta di mea culpa per le parole rivolte a Salvini, il quale ha anche pronunciato in arabo la frase: "Pace fatta".

