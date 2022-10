Gf Vip, Wilma Goich lo dice nella notte coprendo il microfono. Verranno presi provvedimenti?

Al GF Vip non si placa il caos. A finire al centro delle discussioni ora c’è Wilma Goich che avrebbe concordato le prossime nomination, architettando un piano con altri concorrenti, in vista della puntata in diretta del giovedì. Wilma, tappandosi il microfono, avrebbe suggerito a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti che “per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination: tappatevi il microfono. Accordiamoci per equilibrare”.

Wilma Goich era già finita nel mirino degli utenti che l’hanno ritenuta colpevole quanto gli altri dell’abbandono di Marco Bellavia ma il suo rimanere “impunita” potrebbe scatenare questa sera la rivolta del pubblico, data la condotta e le nomination pilotate. Carolina, Patrizia e Wilma nomineranno la stessa persona? Verranno forse presi provvedimenti da parte della produzione per aver infranto il regolamento?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 11:50

