Gf Vip, Daniele dal Moro si sfoga sui social: «Bisogna sapere quando tacere». Interviene anche Edoardo Donnamaria

Daniele Dal Moro, dopo sei mesi di permanenza all'interno della casa del GfVip, è stato eliminato per comportamenti giudicati impropri nei confronti di Oriana Marzoli. L'ormai ex gieffino è molto attivo sui social dove pubblica moltissime storie e immagini.

Daniele Dal Moro sui social

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip in modo fulmineo ma prevedibile. Dopo il ritorno a casa, ha ringraziato i suoi sostenitori sui social e condiviso una lettera di Oriana Marzoli. Nonostante l'attesa per vederlo in puntata lunedì 27 marzo, l'ex concorrente ha confermato su Instagram che non parteciperà più alla trasmissione e ha lanciato una frecciata al reality show.

Il commento di Edoardo Donnamaria

Il post velenoso di Daniele Dal Moro sta facendo discutere, anche per via di un commento di Edoardo Donnamaria. Cosa starà mai succedendo?

Per chi fosse curioso, ecco il video del motivo per cui Daniele Dal Moro, dopo numerosi richiami nelle ultime settimane, è stato squalificato. #oriele #gfvip #incorvassi #donnalisi #danieledalmoro pic.twitter.com/6YWst8uLlD — Jessica Pereira (@J3ssicapereira) March 17, 2023

