GF Vip, Wilma bacia sulla bocca Daniele: è successo stanotte e ha lasciato tutti di stucco

Wilma Goich non ha mai nascosto le sue simpatie per Daniele Dal Moro, per il quale ha una brutta cotta… Si tratta di un fatto che conoscono ormai tutti i concorrenti e i telespettatori del Grande Fratello Vip, sul quale si scherza tantissimo per via della grande differenza di età che intercorre tra i due.

Gf Vip, in lacrime alle 3 del mattino: Milena Miconi abbandona la casa?

Cosa è successo

Ma è per questo motivo che in molti sono rimasti scioccati quando, ieri sera, poco prima di andare a letto, Wilma ha stampato un bacio sulle labbra dell'ex tronista… Cosa c’era dietro quel bacio? Era un semplice gesto d’affetto? Un casto bacio della buonanotte? Oppure, conoscendo i precedenti della Goich, voleva essere qualcosa di più?

Serial killer francese Charles Sobhraj, conosciuto come “Serpente”, esce dal carcere: stava scontando due ergastolihttps://t.co/Va1xgiVeLo — Leggo (@leggoit) December 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA