Gf Vip, Ginevra Lamborghini attaccata per la sua ricchezza: «Ecco quanto guadagno, non mi vergogno»

Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip, non sono mancati scontri e battibecchi: al centro di diversi dibattiti c’è stata ancora una volta Ginevra Lamborghini, ma non solo per il suo rapporto con la sorella Elettra. Ginevra infatti si è scontrata non poco con Giale De Donà, finita al centro delle discussioni e attaccata per il suo stile di vita ostentato, e il suo matrimonio “aperto” con Bradford Beck, ricco imprenditore americano.

Gf Vip, Ginevra Lamborghini una furia contro Giaele: «Milionaria io? Vivo con 1.000 euro al mese»

Ginevra Lamborghini: ecco quanto guadagno

Ginevra è stata a sua volta attaccata per via della famiglia da cui proviene. Nella notte, la discussione è continuata nella casa, e Ginevra si è sfogata con Nikita Pelizon: “Questa mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda. Ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo”

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 11:51

