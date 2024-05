G7 Giustizia a Venezia, scontri polizia-centri sociali

Bandiere della Palestina e scontri con la polizia a un paio di calli dal G7 della Giustizia a Venezia, ribattezzato «dell'ingiustizia» dai manifestanti dei centri sociali del Nord est. I disordini si sono verificati negli stessi minuti in cui il gruppo di guardasigilli dei sette Paesi ha suggellato un'alleanza contro trafficanti di essere umani, le mafie, la diffusione delle nuove droghe e i rischi derivati dagli utilizzi criminali dell'intelligenza artificiale.

Le tensioni sono cominciate quando nel pomeriggio i manifestanti, circa 250, avevano cercato di avvicinarsi alla sede dell'incontro: qui ci sono state alcune cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine, per impedire lo sfondamento del cordone degli agenti in assetto antisommossa. Gli esponenti dei centri sociali, che hanno intonato slogan pro Gaza, è stata una protesta contro l'attuale situazione in Palestina

