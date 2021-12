Franco Locatelli a SkyTg24: "Dose booster va fatta"

“La dose booster di richiamo conferisce buona protezione, in questo senso dobbiamo rassicurare gli italiani e dall’altro a ricevere quanto prima, nel loro migliore interesse, la dose booster di richiamo. Tuttavia, invece, condivido le riflessioni che fanno riferimento alle cosiddette misure non farmacologiche, troppo spesso sottovalutate e viste con fastidio. In realtà, danno un contributo assolutamente importante e determinante al contenimento della diffusione virale”. Lo ha detto a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di ‘Buongiorno’.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 12:28

