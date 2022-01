Festival di Sanremo 2022, Amadeus annuncia cover e ospiti per la serata del venerdì

Nel corso del TG1 serale di giovedì 20 gennaio, Amadeus ha svelato i titoli delle cover che gli artisti porteranno a Sanremo 2022. Nella quarta serata del Festival (venerdì 4 febbraio), infatti, i 26 artisti in gara portano sul palco dell’Ariston una cover. Come da Regolamento, la cover è “scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni ‘60, ’70, ’80 e ’90”. Inoltre, agli artisti in gara viene data la possibilità di “esibirsi da soli oppure insieme ad artisti Ospiti di conclamata fama”. Ecco tutte le cover che ascolteremo venerdì 4 febbraio secondo l’ordine di annuncio. Foto Shutterstock – Ufficio Stampa Rai / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 22:46

