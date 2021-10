Festa Roma, sul red carpet è Baglioni show: "Canta per noi", "Fateme lavorà"

Claudio Baglioni arriva sul red carpet della Festa del Cinema acclamato come una star. Nel giorno che lo incorona re della manifestazione capitolina, dove si appresta ad incontrare il pubblico in uno degli appuntamenti più attesi della kermesse, il cantautore romano -elegantissimo in abito grigio e camicia bianca- ha solcato il tappeto rosso improvvisando un piccolo show con la folla assiepata dietro le transenne. Mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, Baglioni è stato interrotto dalle urla dei fan.

"Claudio canta per noi!", lo hanno esortato a gran voce. "Fatemi lavorà, non è casa mia", ha scherzato il cantautore salutandoli, tra le risate e gli applausi della folla. Baglioni ha poi proseguito la camminata sul tappeto rosso fino al photocall, dove è stato accolto dai fotografi e dal pubblico della Cavea superiore dell’Auditorium. L’artista romano ha presentato alla Festa del Cinema ‘In questa storia che è la mia’, l’opera-concerto totale registrata presso il Teatro dell’Opera di Roma, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti e trasmessa ieri al Teatro dell’Opera di Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 18:58

