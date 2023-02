Svelata la nuova Ferrari SF-23 pronta per riportare il titolo F1

Il rosso è il colore principale, ma c'è spazio anche per il nero. A Maranello è stata presentata la nuova Ferrari SF-23, la vettura che nelle mani di Charles Leclerc e Carlos Sainz andrà a caccia del campionato di F1 2023.

C'è entusiasmo tra i tifosi del Cavallino e anche nel team. A partire dai piloti: "Sembra davvero bella. Di nuovo, un altro passo in avanti, è più bella rispetto allo scorso anno - dice Sainz - Penso che il rosso sia un po' più vivo, un po' più brillante, l'auto ha un po' più stile, è un po' più ridefinita. Sembra una buona evoluzione rispetto allo scorso anno, molti più dettagli e sì, non vedo l'ora di guidarla."

Dopo i test, a breve cominceranno le gare vere. Il debutto domenica 5 marzo in Bahrain. "Vogliamo migliorare - commenta Leclerc - L'anno scorso è stato un buon passo avanti, dobbiamo fare lo stesso quest'anno e speriamo di vincere il campionato che è l'obiettivo per la squadra e anche per me, ottenere più vittorie, spero di essere più costante dalla prima all'ultima gara e speriamo di vincere il titolo".

La nuova monoposto è molto affusolata e filante. Ha una livrea che presenta diversi inserti in carbonio, il logo con la "Effe lunga" sull'ala posteriore e un colore rosso tutto nuovo, creato da Ferrari Design.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 22:35

