Fedez-Iovino, il video dell'aggressione in zona City Life a Milano

Le telecamere di sorveglianza registrano in video - come mostra il Tg1 - l'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, avvenuta a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile. L'indagine ha coinvolto anche Fedez.

Fedez-Iovino, spunta il video dell'aggressione: le immagini del pestaggio nel cuore della notte

Il rapper è stato denunciato per rissa (procedibile d'ufficio), lesioni e percosse. Fedez e Iovino hanno raggiunto un accordo: per le due ultime contestazioni si può procedere solo con una querela di parte e la transazione raggiunta ha proprio come obiettivo il provare a mettere una pietra sull'intera vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 18:27

