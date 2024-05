«Se i tuoi genitori ti scoprono, dì loro che sono soltanto vitamine»: l'inchiesta choc di Farwest sull'uso di sostanze dopanti

“Se i tuoi genitori ti scoprono, dì loro che sono soltanto vitamine”. E ancora: “la vita è breve: rendila ancora più breve, prendi il tren(bolone)”. Queste sono solo alcune delle frasi inquietanti che accompagnano una tipologia di contenuti che imperversa sempre di più sui social e che incoraggia l’utilizzo di steroidi per ottenere un corpo da favola nel più breve tempo possibile.

L’assunzione di queste sostanze, infatti, non è un problema che riguarda soltanto gli atleti professionisti: in Italia sempre più giovani entrano in contatto con sedicenti esperti che attraverso piattaforme social offrono consulenze a pagamento per stilare piani personalizzati di cicli di steroidi, minimizzando i rischi per la salute. Che possono essere tragici. Dalle palestre di quartiere fino all’acquisto online, passando per le consulenze procacciate sui social network, FarWest ha intrapreso un viaggio per indagare a fondo l’utilizzo delle sostanze dopanti in Italia.

Torna “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 13 maggio alle 21.20 su Rai 3. In primo piano un’inchiesta sulla cooperativa “Il Forteto”, nata come una cooperativa agricola immersa nelle campagne toscane, con la promessa di una vita comunitaria fondata su valori di solidarietà e condivisione, e finita poi sotto indagine per gli abusi commessi ai danni di minori.

Seguendo la scia di denaro di quello che sembra essere un vero e proprio impero economico, Farwest svelerà per la prima volta cruciali rivelazioni sui presunti legami politici, giudiziari e religiosi del Forteto e sulla rete di protezione che avrebbe permesso al fondatore di operare indisturbato per decenni. A seguire, ci sarà un viaggio per indagare a fondo l’utilizzo delle sostanze dopanti in Italia, dalle palestre di quartiere fino all’acquisto online, passando per le consulenze procacciate sui social network. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni. “Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Cruciani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 17:18

