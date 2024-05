Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato rompe il silenzio: «Pandoro Gate? Io solo un dipendente. É doloroso»

L’influencer Chiara Ferragni sta attraversando una profonda crisi reputazionale e finanziaria. Tutto è cominciato dall’ormai famosa questione del pandoro griffato, realizzato in collaborazione con l’azienda Balocco e presentato come un’iniziativa di beneficenza. Tuttavia, secondo gli organi competenti, non si sarebbe trattato affatto di beneficenza, bensì di una pratica commerciale scorretta.

Solo qualche settimana fa, Fedez aveva dichiarato che dietro l’intera operazione ci sarebbe una persona abituata a stare nell’ombra, che Farwest sa essere il manager Fabio Maria Damato, rimasto in silenzio per tutto questo tempo. FarWest è riuscito a rintracciarlo e a fargli rilasciare ai nostri microfoni le sue prime dichiarazioni pubbliche su quanto accaduto.

