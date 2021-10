Fan impazziti per Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma - Il video diario della quarta giornata

Quarta giornata alla Festa del Cinema di Roma è tutta dedicata a Johnny Depp. Centinaia di fan erano presenti sin dalla mattina presto per cercare di strappare un autografo o farsi un selfie con lui. Johnny, arrivato con circa due ore di ritardo, ha presentato in mattinata la serie animata "Puffins" (sezione Alice Nella Città) in cui doppia una simpatica pulcinella di mare. In serata appuntamento all'Auditorium Conciliazione per la masterclass di Depp. Anche lì il divo si è fatto attendere mentre moltissimi fan lo reclamavano a gran voce. All'Auditorium Parco della Musica invece è stato presentato "Promises", dove Pierfrancesco Favino ha sfilato il tappeto rosso in compagnia della regista Amanda Stehers .

Domenica 17 Ottobre 2021

