Everybody's Talking About Jamie, su Amazon Prime Video il film tratto dal musical cult. Butterell "Questa è la storia di tutti".

È ora su Amazon Prime Video "Everybody's Talking About Jamie", il film basato sulla vera storia di Jamie Campbell e adattamento cinematografico dell'omonimo musical teatrale del 2017.

Jamie (l’esordiente Max Harwood) è un adolescente di Sheffield che sogna una vita sul palcoscenico. Mentre i suoi compagni di classe pianificano il loro futuro una volta terminata la scuola, Jamie ambisce a diventare una drag queen. «Questa è la storia di tutti» racconta il regista Jonathan Butterell in collegamento su Zoom. «Tutti cercano di trovare il proprio posto nel mondo ed è quello che fa anche Jamie».

Max Harwood, qui al debutto come attore, è stato scelto tra migliaia di ragazzi per interpretare il ruolo del protagonista: «Jamie Campbell è venuto sul set prima delle riprese, è stato fondamentale questo incontro per poter approfondire il personaggio e renderlo reale». rivela l'attore inglese. (a cura di Paola Schettino Nobile)

