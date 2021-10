Eurovision Song Contest 2022: tutto ciò che c'è da sapere

È deciso: l'Eurovision Song Contest 2022 si farà a Torino. Ecco cosa sappiamo sull'evento. È grazie alla vittoria dei Maneskin della scorsa edizione che il contest musicale si svolgerà in Italia. In questi mesi molte città italiane hanno presentato la loro candidatura: tra tutte però ha vinto quella della sindaca uscente Chiara Appendino. Per la gara canora che ospita ogni anno artisti di tutta Europa, la città ha messo a disposizione il PalaAlpitour. Grande attesa invece sul nome di chi si occuperà della conduzione dell'evento. Dopo la rivelazione di Gabriele Corsi del Trio Medusa, c'è chi dà per certo il nome di Mika. Non si esclude però la figura di Alessandro Cattelan, che ha da poco debuttato in Rai con il nuovo format "Da Grande". L'evento si terrà in primavera: la finale dovrebbe svolgersi intorno al 14 maggio. Non resta che attendere per scoprire cosa ci riserverà questa edizione tutta italiana della gara canora più importante d'Europa

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 14:31

