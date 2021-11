Eternals, il nuovo film Marvel diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao - L'intervista a tutto il cast

È nelle sale "Eternals", il nuovo film targato Marvel Studios diretto dalla regista Premio Oscar® Chloé Zhao. Il terzo film della Fase Quattro porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di supereroi immortali, costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti. « Dopo un paio di decenni di film sui supereroi è tempo di ripensare un po’ a questo genere, come hanno fatto anche i film più recenti » racconta Chloé Zhao. « Hanno messo in discussione molti dei valori e dei fondamenti: cosa significa essere degli eroi? Vale la pena salvare gli esseri umani? Questi sono argomenti controversi all'interno di questo genere e poter essere in questa fase e provare qualcosa di diverso è spaventoso ma stimolante » continua la regista. Il cast è stellare e ne fanno parte Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek e Angelina Jolie: « Sono stata molto felice di interpretare un personaggio che lotta con i suoi traumi ma allo stesso tempo è anche molto forte » rivela la Jolie. « Non è che se hai un trauma o sei ''rotto" devi per forza aggiustarti. Le persone vivono tutta la vita con malattie mentali o traumi. E quelle persone e quelle vite sono preziose, forti, profonde e belle ». (a cura di Paola Schettino Nobile)

