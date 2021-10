Dal 15 ottobre 2021, è obbligatorio presentare il Green Pass sul luogo di lavoro: chi non è vaccinato, per recarsi al lavoro, dovrà fare un minimo di 3 tamponi a settimana. Ma come funziona per chi non si è potuto vaccinare? Fino al 30 novembre 2021 sarà esente dal presentare il certificato verde.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 14:23

