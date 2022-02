Emergenza energetica: pronte a ripartire centrali a carbone. E l'ambiente?

L’emergenza energetica è uno scenario più che mai concreto. La crisi ucraina e le possibili conseguenze delle sanzioni alla Russia, come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, potrebbero rendere necessaria la riapertura delle centrali a carbone. Questo per colmare eventuali mancanze nell’immediato. Ok, ma a che prezzo per l’ambiente? Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

