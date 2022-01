(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2022 Al via in Aula a Montecitorio la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. La maggioranza che sostiene il governo Draghi si astiene o non risponde alla chiama. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA