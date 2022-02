Elettra Lamborghini lancia il suo uovo di Pasqua: ecco quanto costa

Il must della Pasqua 2022, siamo pronti a scommettere, sarà l’uovo di Elettra Lamborghini. L’ereditiera infatti si butta nel goloso mondo dei dolci con una gradita sorpresa per tutti i suoi fan. Quest’anno la Pasqua vedrà la firma leopardata dell’amata cantante. Se l’anno scorso erano tutti impazziti per l’uovo di Chiara Ferragni, ora arriva la concorrenza della “twerking queen”. Foto: Kikapress Music: "Buddy" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 12:48

