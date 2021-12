Eitan torna a casa, gli avvocati: "Ora si spengano i riflettori"

(LaPresse) Eitan è tornato in Italia dopo 84 giorni trascorsi in Israele. Il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, che era stato portato via dal nonno materno Shmuel Peleg, è atterrato ieri sera a Orio al Serio e rientrato a casa con gli zii paterni e le due cugine a Travacò Siccomario, nel Pavese. "Eitan era molto sereno e felice di tornare a casa", hanno raccontato gli agenti lo hanno accompagnato. Chiedono ora riservatezza invece i legali della zia del bambino, Aya Biran, gli avvocati Grazie Cesaro e Cristina Pagni: "Si apra una nuova fase che permetta ad Eitan una crescita più serena".

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 09:14

