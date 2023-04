Il video diffuso dalla sindaca di Tijuana, Montserrat Caballero, mostra il momento in cui un edificio crolla a causa della frana che ha compromesso la stabilità del terreno. È già il secondo codominio a cadere, fanno sapere le autorità locali. I soccorritori, allertati per tempo, avevano già messo in sicurezza la zona. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA