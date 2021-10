Eclissi della microluna, ecco cosa succederà in cielo tra pochi giorni

Il cielo sopra di noi è sempre in grado di regalarci incredibili spettacoli e non di rado ci troviamo a rivolgere gli occhi verso l’alto per godere di un po’ di bellezza. E a breve avremo un altro motivo per farlo. Si tratta della eclissi di microluna, che cadrà il prossimo 19 novembre. La cosiddetta Luna del Castoro. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:19

