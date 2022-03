È Pancake day, la moda è scoppiata anche in Italia

(Adnkronos) - Pancake day, la moda è scoppiata anche in Italia. Torna la seconda edizione della festa che celebra il tipico dolce delle colazioni americane e inglesi che ha conquistato anche il Bel Paese. Secondo una ricerca BVA Doxa commissionata da Mulino Bianco il pancake in versione dolce con marmellate e creme spalmabili oppure salata, è ormai un must della prima colazione per 1 italiano su 3, ben 13 milioni di persone, un alimento scelto dal 50% dei giovani dai 18 ai 35 anni. E la passione degli italiani per i pancake conferma la tendenza ormai radicata di un’apertura sempre maggiore verso alimenti provenienti da altre culture gastronomiche: 9 italiani su 10 ne hanno inserito almeno uno nella propria colazione, trovando una chiave ed uno stile per "italianizzarlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 13:54

