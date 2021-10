"E' una misura incostituzionale", ecco cosa dicono i No Green pass al Circo Massimo a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2021 Si è aperta al Circo Massimo a Roma la manifestazione dei No Green pass nel giorno in cui scatta l'obbligo di Green pass anche sui luoghi di lavoro. Molti manifestanti si sono riuniti nel Circo Massimo per protestare contro la misura del Governo. "Non va bene né per i vaccinati, né per i non vaccinati" dice una signora. "Siamo qui per difendere questa" dice un ragazzo sventolando il tricolore, "siamo qui per difendere l'Italia, la Costituzione e il diritto al lavoro". "Il Green pass va tolto, è incostituzionale, non può passare" dice un'altra manifestante. "Ci voleva un medico al Governo in questo momento, non un vile affarista asservito a Soros" aggiunge un altro manifestante. "Questo è solo l'inizio di una dittatura fino ad ora strisciante, hanno finalmente gettato la maschera" aggiunge un'altra manifestante. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 08:11

