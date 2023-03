Drammatico incidente in provincia di Monza, le immagini choc dello schianto di due moto contro un'auto

Cinque adolescenti corrono in moto davanti ai compagni di scuola, durante la festa dei cento giorni di un liceo di Biassono. Una macchina vira all'improvviso e l'esibizione finisce in tragedia. Christian Donzello, un ragazzino di 16 anni si è schiantato ad altissima velocità con la sua motocross ed è finito in ospedale in condizioni gravissime. Dopo poche ore è morto. Il video della scena è stato ripreso da più angolazioni dai presenti. Un momento di terrore, che poteva coinvolgere più persone, rimaste illese nonostante lo schianto sia avvenuto a pochi passi dalla folla.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 15:59

