Draghi ringrazia Governo Conte II: "Ha preso decisioni in situazione di straordinaria difficoltà"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2022 "Ringrazio anche il Governo precedente, che si è trovato a prendere decisioni in una situazione di straordinaria difficoltà, le terribili immagini di due anni fa le abbiamo tutti nei nostri ricordi, il Governo ha dovuto scegliere di ridurre le nostre libertà per limitare la diffusione del virus, in attesa dei vaccini". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 19:07

