(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2022 "Il motivo" dell'obbligo di vaccino per gli over 50 "è stato quello di concentrare il provvedimento sulle classi di età che occupano massimamente le terapie intensive, tra questi i non vaccinati sono i due terzi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 20:41

