Draghi cita Kagan: Giungla storia tornata, in pericolo giardino di pace in cui pensavamo di abitare

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 L’aggressione – premeditata e immotivata – della Russia verso un Paese vicino ci riporta indietro di oltre ottant’anni, all’annessione dell’Austria, all’occupazione della Cecoslovacchia e all’invasione della Polonia. Non si tratta soltanto di un attacco a un Paese libero e sovrano, ma di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all’ordine internazionale che abbiamo costruito insieme. Come aveva osservato lo storico Robert Kagan, la giungla della storia è tornata, e le sue liane vogliono avvolgere il giardino di pace in cui eravamo convinti di abitare. Ora tocca a noi tutti decidere come reagire". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato sulla crisi Ucraina, citando lo storico Robert Kagan. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 11:22

