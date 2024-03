Donna incastrata a testa in giù nella saracinesca del supermercato, salvata dal commesso

Anne Hughes, 71 anni, stava aspettando che il supermercato Best One Tonteg, nel Galles, aprisse quando, dando le spalle all'ingresso del negozio, è rimasta impigliata nella saracinesca che stava iniziando ad alzarsi. Nel giro di pochi secondi la povera donna si è ritrovata appesa a testa in giù mentre cercava di aggrapparsi disperatamente al carrello della spesa, poi è stata salvata da un commesso del negozio uscito di corsa. La storia è riportata dal Dailymail.

Poco dopo l'accaduto, ancora sotto choc, Anne ha raccontato: «Tutto quello che riuscivo a pensare era "spero di non cadere a faccia a terra"», continua: «Me ne stavo li quando improvvisamente il mio giubbotto resta impigliato. Ho pensato di lanciarmi diamine».

