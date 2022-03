"Don Matteo 13", arriva Raoul Bova: «Prima di iniziare ero terrorizzato». La videointervista

Torna su Rai 1 "Don Matteo", arrivato ormai alla tredicesima stagione. Questa volta troveremo Don Matteo (Terence Hill) in difficoltà, alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo essere padre spirituale di tutti e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la rabbia, il senso di impotenza. Nel cast troviamo sempre Nino Frassica nei panni dell'amato Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta in quelli del capitano Anna Olivieri e Maurizio Lastrico nel Pm Nardi. Questa è la stagione in cui saluteremo il personaggio di Terence Hill, nei panni di Don Matteo da ben ventidue anni e vedremo l'ingresso di Raoul Bova che sarà Don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico in una parrocchia.«Prima di iniziare questa avventura ero terrorizzato» racconta Bova in collegamento. «Era una grande opportunità, sono onorato e contento e di aver ricevuto questa proposta». Le nuove puntate di "Don Matteo" arrivano giovedì 31 gennaio su Rai 1. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 21:34

