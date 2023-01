Bruno Vespa in collegamento con Mara Venier, annuncia in esclusiva a ‘Domenica In’: “Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo.”

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 18:01

