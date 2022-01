"Doc 2 -Nelle tue mani", Luca Argentero e l'emergenza Covid: "Adesso capiamo ancora di più il grande lavoro dei medici"

Dopo il grande successo della prima stagione che ha incollato milioni di telespettatori davanti la tv, "Doc - Nelle tue mani" torna con i nuovi episodi a partire dal 13 gennaio. Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid. Ma questa seconda stagione della serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria: racconterà piuttosto il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia. Luca Argentero riprende i panni del Dott. Andrea Fanti: « Abbiamo capito ancora di più il grande lavoro che stanno facendo i medici » racconta Argentero in collegamento su Zoom direttamente dal set della serie. « Non penso che ci possiamo avvicinare alle reali sensazioni che hanno provato quei medici. Lo stress, la fatica, il caldo e l'angoscia che hai indossando una tuta di protezione per quattordici ore al giorno ha fatto sì che abbiamo potuto dare un senso diverso a quelle foto di quei medici e infermieri segnati dalle mascherine ». "Doc 2 - Nelle tue mani" è in onda dal 13 gennaio in prima serata su Rai1. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA