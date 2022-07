Dl Aiuti, Castellone: "Il non voto del M5S si sottrae alla logica della fiducia al governo

(LaPresse) “Noi oggi non partecipiamo al voto perché non ne condividiamo né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al governo. E dire che si indebolisce l’azione del governo quando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per strumentalizzare la situazione e dare a noi la colpa del momento di sofferenza che il paese sta vivendo”. Così la presidente dei senatori del M5s, Mariolina Castellone, nel suo intervento in dichiarazione di voto sul Dl Aiuti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 14:52

