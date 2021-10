Disinstallate Facebook dagli Iphone: l'allarme dell'esperto

Facebook andrebbe disinstallato, e subito, dagli smartphone con sistema operativo iOS (in altre parole, dagli Iphone): l'ennesima tegola sulla reputazione del social dalla F blu arriva dall'esperto di cybersecurity Zak Doffman, che ha scritto su Forbes un articolo proprio su questo tema. Secondo Doffman, Facebook preleva dati dai suoi iscritti senza permesso e non c'è impostazione di privacy che tenga: l'unico sistema è disinstallare l'applicazione. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

LEGGI ANCHE >> POTREBBERO CONTROLLARTI ANCHE LA MAIL, SUCCEDE COSì: COME EVITARLO

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA