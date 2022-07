Di Maio: "Non è un caso che chi ha fatto cadere il Governo strizzi l'occhio a Putin"

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2022 "Non è un caso che le forze politiche che hanno buttato giù il Governo Draghi strizzino l'occhio a Putin. Si tratta del primo atto di un percorso per portare l'Italia fuori da alleanze storiche e destabilizzare il Paese" così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio in Piazza del Parlamento a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

