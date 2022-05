'Di4ri' debutta su Netflix: «Non si è mai soli»

Di4ri’, è la prima serie italiana Netflix per ragazzi, prodotta da Stand By Me, che debutta il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Divisa in 15 episodi, ‘Di4ri’ racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Foto: Ufficio Stampa Netflix

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 16:49

